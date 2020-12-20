بعملية استباقية.. حشد العتبات يصل الى الحدود العراقية السعودية

2020/12/20 | 12:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت فرقة الإمام علي القتالية المنضوية تحت قيادة حشد العتبات، اليوم الأحد، تنفيذ عملية أمنية في عمق الصحراء بمحافظة النجف وصولا إلى الحدود العراقية – السعودية.وقالت الفرقة في بيان، إنه “بناء على معلومات استخباراتية، فرقة الامام علي بدأت بتنفيذ عملية استباقية مشتركة في عمق الصحراء وصولا للحدود العراقية السعودية، وذلك في محور بادية النجف”.وأضافت أن “العملية الاستباقية المشتركة مع قيادة شرطة محافظة النجف والشرطة الاتحادية، جاءت بناءً على معلومات استخباراتية، وشملت تفتيش مساحة تقدر بـ 200 ألف كيلو متر مربع بعمق 170 كيلو مترا في الصحراء، وضمت مناطق الخناك واللصف ومقبرة الأربعية والبريت ومحيط مطار غليصان، فضلا […]

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حشد العتبات يصل الى الحدود العراقية السعودية أولاً على الايام نيوز.

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