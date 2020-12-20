2020/12/20 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاكد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، أن اسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 10% بعد ساعات من تطبيق تسعيرة الدولار الجديدة.وقال قائمممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حمى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بدات تلوح بالافق مع ارتفاع ملحوظ في اسعار بعض المواد الغذائية بنسبة بلغت 10% بعد ساعات من تطبيق رسمي لتسعيرة الدولار الجديدة”.واضاف الحيالي،ان” بعقوبة اكبر مدن ديالى وتبلغ نسبة الفقر فيها نحو 30% ناهيك عن البطالة العالية واي ارتفاع في اسعار المواد الغذائية سيخلق مشكلة كبيرة”، مؤكدا “ضرورة ان تكون للحكومة المركزية ووزارة التجارة خطط احتواء للاسعار لتفادي ارتفاعها بمعدلات تثقل كاهل الاهالي خاصة وان الازمة الاقتصادية في ديالى بشكل عام صعبة جدا”.وكان البنك المركزي بدء صباح اليوم رسميا بتطبيق تسعيرة صرف الدولار الجديدة والتي بلغت 1450 دينار لكل دولار.انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. اسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 10% بعد ساعات من تطبيق “تسعيرة الدولار”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. اسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 10% بعد ساعات من تطبيق “تسعيرة الدولار”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).