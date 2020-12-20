المنافذ الحدودية تكشف عن خطة لاتباع نظام الكتروني مؤتمت لكافة المنافذ

2020/12/20 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

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رئيس هيئة المنافذ الحدودية

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، انها ستقدم مقترحا لزيادة كميات البضائع الواردة في اجازة الاستيراد، فيما كشفت عن خطة لاتباع نظام الكتروني مؤتمت لكافة المنافذ الحدودية.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، في تصريحات للوكالة الرسمية، اليوم 20 كانون الأول 2020، إن "الهيئة لديها خطط مدروسة تتمثل باتباع نظام الكتروني مؤتمت لكافة المنافذ الحدودية، بالمقابل يجب أن نعطي للمستورد والتاجر العراقي حقهما ليكونا مستعدين لتطبيق هذه العملية الالكترونية، التي سوف تحد من الفساد بشكل كبير".

وأضاف أن "هناك تبسيطا للإجراءات و تقليلاً للأجور، من أجل تشجيع التجارة، فضلا عن وجود خطوات متقدمة جدا من قبل المنافذ الحدودية، وفريق أتمتة المنافذ والجمارك، إضافة إلى أن هناك اجراءات الكترونية، وبوابات الكترونية، وتدقيقاً الكترونيا، سيكون حيز التطبيق قي الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من اكتمال جميع المراحل الخاصة بهذه المنصة الالكترونية".

وأوضح أن "الهيئة بصدد تقديم مقترح لزيادة الكميات في اجازة الاستيراد، خلال الأيام القادمة"، مبينا أن "كل تاجر الآن يحصل على كمية محدودة لإدخال البضائع، وهذا ما يتعب كاهله، مما يضطر مرة أخرى مراجعة المعارض العراقية، لإصدار اجازة استيراد أخرى كل 3 أشهر".

وأشار إلى أن "المقترح سيعمل على زيادة كميات البضائع الواردة في اجازة الاستيراد، مما يؤدي إلى عدم مراجعة التاجر شركة المعارض العراقية خلال السنة 4 أو 5 مرات، من أجل تجديد الاجازة، لذلك سوف نزيد الكميات".

وبين أنه "تم تقديم دراسة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن طريق الامانة العامة، من أجل اعطاء موافقات بكميات كبيرة من قبل الجهات القطاعية، بما يؤدي إلى تسهيل العملية التجارية"، منوها بأن "هنالك جهات قطاعية يعطون موافقات بكميات قليلة".

ولفت إلى أن "الهدف الأساس هو توحيد الإجراءات في المنافذ الاتحادية، إذ إن هناك العديد من الفقرات بحاجة إلى إعادة النظر فيها، لاسيما الجباية".

وفيما يخص حماية المنتج، أوضح أنه "خلال الاسبوع الماضي ورد كتاب من جمارك اقليم كوردستان، يطلب من جمارك الحكومة الاتحادية، رفع حماية المنتج للعديد من المواد، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للجمارك، برفع نسبة حماية المنتج".

وأفاد بأن "هذا الموضوع كان الأجدر به أن يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويطلب استحصال موافقة الحكومة الاتحادية لتطبيقه، لأن إقليم كوردستان أصلا لم يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019".

وتابع بالقول إن "القرار كان يضم العديد من الفقرات، لكن الفقرة الأساس وهي ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية، ولكن الإقليم لم ينفذ هذا القرار، وانما استند إلى إحدى الفقرات، وهي مساواة في حماية المنتج، فكان الاجدر بالهيئة العامة للجمارك، عدم تنفيذ رفع حماية المنتج، إلا بعد استحصال الموافقة من الأمانة العامة

ر.إ

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