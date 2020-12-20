2020/12/20 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

800 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وصف النائب ظافر العاني، الاحد، قرار الحكومة بتخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار بـ"الغبي"، مؤكدا ان على الموظفين ان يتعايشوا مع ربع قيمة دخلهم الشهري السابق.

وقال العاني في تغريدة له على تويتر، اليوم (20 كانون الاول 2020)، تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بقرار واحد خفضت الحكومة ربع قيمة الدينار وقلصت المرتبات الى اكثر من 25% وستزداد قيمة البضائع بأكثر من 25% ".

واضاف: "هذا يعني ان على الموظفين ان يتعايشوا مع ربع قيمة دخلهم الشهري السابق، لذا على الجميع التصدي لهذا القرار الغبي والغاءه والا فسيشهد العراق موجة اضطرابات شعبية ومشاكل جمة".

واعتبر السياسي ليث شبر، ان قرار تخفيض قيمة الدينار يمثل "سرقة علنية للعراقيين بطريقة قذرة".

وقال شبر ان "خفض الدينار العراقي بهذه الطريقة القذرة هو سرقة علنية من العراقيين بل هو أكثر من ذلك إنه استخفاف بهم وبحياتهم وبالتزاماتهم وفي الوقت نفسه هو محاولة جديدة لإذلالهم وإهانتهم وانتهاك كرامتهم وهو فعل لايمكن السكوت عليه".

في حين اكد النائب السابق مشعان الجبوري ان الشعب العراقي يدفع ثمن تجاهله للسياسات المالية الغبية للحكومات المتعاقبة.

وقال الجبوري في حسابه على تويتر، انه "على من يعارضون القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة سواء تخفيض قيمة الدينار ومخصصات منتسبي الدولة ان يقدموا خطة لاجراءات بديلة تضمن دفع الرواتب وتلبية حاجات الدولة التي لا غنى عنها".

وتابع: "اعتقد ان الشعب يدفع ثمن تجاهله للسياسات المالية الغبية للحكومات المتعاقبة والفساد الذي استشرى فيها".

A.Sh

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاني: قرار الحكومة ''غبي'' وعلى الموظفين التعايش مع ربع رواتبهم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاني: قرار الحكومة ''غبي'' وعلى الموظفين التعايش مع ربع رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).