إصابات كورونا اليومية في روسيا تلامس الـ29 ألفا والوفيات فوق الـ500

2020/12/20 | 12:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن رصد أكثر من 500 وفاة وقرابة 29 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 511 وفاة و28948 إصابة جديدة، مقابل 585 وفاة و28209 إصابات في اليوم السابق.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (7263 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3759 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.4 بالمائة من المرضى الجدد.وتماثل 20915 مريضا للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا […]

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