لجنة متابعة العمل الحكومي ترد على نسبة الكاظمي لما أنجزه من خطط حكومته

2020/12/20 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عرضت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي تقريرها النصف سنوي الاول عن متابعة تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة السيد مصطفى الكاظمي ضمن واجبات البرلمان الدستورية بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية متضمناً مجموعة من الإستنتاجات والتوصيات.

لقد كشف التقرير عن تلكؤ حكومي كبير ومخالفة رئاسة الوزراء للدستور والقانون و النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2 لسنة 2019) من خلال عدم إرسال برنامج حكومي يفسر المنهاج الوزاري بأهداف ومشاريع بمدد زمنية محددة.

إن نسبة إنجاز الحكومة للمنهاج الوزاري بلغت (17,541%) وبنسبة تلكؤ فاقت

الـ(82,486 %) رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم المنهاج والتصويت عليه من قبل مجلس النواب.

إن الإحصائيات و الوثائق الواردة في تقرير اللجنة نفت تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها تنفيذ حكومته مانسبته سبعين بالمئة من المنهاج الوزاري.

وبناءاً على تفاصيل التقرير فقد أوصت اللجنة بإستضافة رئيس الحكومة و الوزراء و رؤوساء الجهات المستقلة للإطلاع على خططهم للمنهاج الوزاري وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الدستور والقانون.

كما شددنا على ضرورة إرسال التشريعات المهمة ذات الاولوية للمواطن والدولة بشكل عام بينما أكدنا على أهمية تأمين متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة بما يضمن التمثيل الحقيقي والعادل.

وبخصوص ملف الإدارة المالية فقد أشرنا مجموعة مخالفات تستدعي وجوب إعادة النظر بسياسة الانفاق العام لإنهاء سياسة الاقتراض والحد من المصروفات غير المبررة والتي ترهق كاهل الدولة وتساهم بزيادة العجز ، سيما وإن الحكومة لم تعتمد على خطوات حقيقية وفاعلة للإصلاح ومكافحة الفساد فضلاً عن تهميش دور مجلس الخدمة الاتحادي وتعيين المناصب العليا خلافاً للقوانين النافذة.

يتبع.



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