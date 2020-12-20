الصناعة تعلن صرف رواتب موظفيها لشهر كانون الأول

2020/12/20 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، الأحد، (20 كانون الأول، 2020) صرف رواتب موظفيها لشهر كانون الأول.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، قائلة :"إلـى كافـة منتسبـي مقـر الوزارة تـم إطـلاق الراتـب لشهـر كانـون الأول في كافة منافذ الصرف المخصصة لذا أقتضى التنويه".

وكانت وزارة المالية، أعلنت الأحد (13 كانون الأول 2020)، بدء إطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الحالي.‏

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة وجهت دائرة المحاسبة الاحد المصادف 2020/12/13 ‏بإطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول، لكافة الوزارات التمويل الذاتي والمركزي واعتباراً من هذا اليوم".‏

وأضاف البيان، أن "دائرة المحاسبة، باشرت بإطلاق إجراءات التمويل لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لتمكينها من ‏صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الأول".‏

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