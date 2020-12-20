قوة عسكرية تعثر على كدس كبير من الصواريخ والعبوات في حاوي العظيم (صور)

2020/12/20 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عثرت قوة عسكرية من قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، على كدس للعتاد في حاوي العظيم يضم 41 صاروخاً و25 قنبرة هاون.

وذكرت وزارة الدفاع في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد مفرزة من سرية هندسة ميدان لتفتيش حاوي العظيم وأثناء التفتيش تم العثور على كدس للعتاد".

وأضافت، أن "الكدس يحتوي على 41 صاروخ كاتيوشا و25 قنبرة هاون و4 عبوات C4".

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