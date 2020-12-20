صحة ديالى تسجل ادنى عدد من الاصابات بكورونا خلال ثلاثة اشهر

2020/12/20 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت دائرة صحة ديالى ادنى عدد من الاصابات بفايروس كورونا خلال ثلاثة اشهر .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الفحص المختبري لـ / 917 / مسحة لحالات الاشتباه بفايروس كورونا اظهر / 25 / اصابة جديدة ، هي الادنى خلال الاشهر الثلاثة الماضية ".واضاف انه :" تم تسجيل / 93 / حالة شفاء جديدة ، ليرتفع العدد الى / 19915 / حالة بنسبة 96% من مجمل الاصابات المؤكدة البالغة / 20695 / اصابة .لافتا الى :" ان المحافظة لم تسجل اية حالة وفاة خلال الساعات الماضية "./انتهى

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