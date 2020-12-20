دراسة طبية : يجب اغلاق التلفزيون او الهاتف قبل ساعة ونصف الى ساعتين من النوم

2020/12/20 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نشر موقع / هيلث / الطبي دراسة حول النوم بعد اغلاق التلفزيون او الهاتف مباشرة.وذكر الموقع ان : النوم مباشرة بعد إطفاء التلفزيون أو الهاتف له سلبيات كثيرة، وكل الدراسات، التي أجريت في هذا الصدد، اتفقت على الخلاصة نفسها.واضاف : ينصح الباحثون بالتخلي عن هذه العادة، على اعتبار أن الضوء يؤثر على الساعة الداخلية للجسم ويؤدي إلى فوضى في دورة النوم.واوضح الموقع ان : الضوء الأزرق الصادر عن شاشة التلفزيون أو الهاتف يؤدي إلى الإصابة بالأرق والإجهاد، مما يخفض جودة النوم.وتابع : يعود هذا الأمر إلى أن الضوء الأزرق يعطل إنتاج / الميلاتونين/ في الجسم، وهو الهرمون المسؤول عن عملية النوم، مقابل رفع مستويات /الكورتيزول/ الذي يجعلك مستيقظا.ووجدت دراسة سابقة، نُشرت في موقع / JAMA Internal Medicine/ أن النوم مع التلفاز في غرفة نومك قد يكون عامل خطر لزيادة الوزن والتعرض للسمنة.ولهذا ينصح الخبراء بضرورة إطفاء التلفزيون والهاتف قبل نحو ساعة ونصف إلى ساعتين من النوم، واستغلال ذلك الحيز الزمني في المطالعة أو التأمل./انتهى3

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