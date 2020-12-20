2020/12/20 | 12:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأحد 20 ديسمبر 2020 | 11:50 صباحاً

| عدد القراءات : 42

متظاهرون يغلقون الطرق الرئيسة لمنشآت نفطية في البصرة

افاد شهود عيان، الأحد، بأن عدة طرق رئيسة وأخرى مؤدية لمنشآت نفطية وجسور أغلقت من محتجين غاضبين على تأخر صرف رواتبهم في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي العراق.



وأبلغ شهود ، بأن آلاف المتظاهرين وهم من المعينين بأجور يومية في المؤسسات الحكومية بينها منشآت الطاقة، تظاهروا الأحد، في عدة مناطق بالبصرة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لأشهر عديدة.



وأضاف الشهود أن المتظاهرين أغلقوا طرقا رئيسة وشلوا حركة السير بين مناطق المحافظة، كما أغلقوا الطرق المؤدية إلى شركة مصافي نفط الجنوب وميناء أم قصر.



وكانت الإدارة المحلية في محافظة البصرة قد أعلنت الشهر الماضي، أنه تم تخصيص المبالغ المالية الخاصة بمستحقات موظفي الأجور اليومية، لكنها حتى الآن لم تطلق الرواتب.



ويعاني العراق من أزمة مالية حادة أثرت بشكل كبير على مفاصل الحياة اليومية، إثر تراجع الإيرادات المالية المتأتية من بيع النفط، بسبب جائحة "كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يغلقون الطرق الرئيسة لمنشآت نفطية في البصرة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يغلقون الطرق الرئيسة لمنشآت نفطية في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).