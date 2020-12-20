البنك المركزي يخاطب المصارف بشأن سعر العملة الأجنبية

2020/12/20 | 12:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خاطب البنك المركزي العراقي، المصارف والمؤسسات المالية بشأن سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار).

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