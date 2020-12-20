هولندا توقف جميع الرحلات الى بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

2020/12/20 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الحكومة الهولندية الأحد جميع رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعد ان اكتُشفت في هولندا إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في جزء من الأراضي البريطانية.ويسري تعليق الرحلات هذا اعتباراً من الأحد الساعة 6,00 (05,00 ت غ) حتى … Readmore

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