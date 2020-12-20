نتنياهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر بيونتيك على الهواء مباشرة

2020/12/20 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا فايزر/بايونتيك، في مستهل حملة تلقيح وطنية.وحقن نتنياهو (71 عاما) ووزير الصحة الإسرائيلي بلقاح شركتي فايزر/بايونتيك خلال بث تلفزيوني مباشر في مركز شيبا الطبي في رمات … Readmore

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