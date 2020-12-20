العراق يحقق تراجعاً “يخص كورونا” وفقا لترتيب عالمي

2020/12/20 | 12:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجع العراق في الجدول العالمي لاكثر الدول تضررا بوباء كورونا، حيث احتل المركز الخامس والعشرين.وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية في نشرتها اليومية ان العراق سجل حتى اليوم الاحد 538.118 اصابة مؤكدة بالوباء.وكان اعلى مركز احتله العراق في الجدول هو المركز التاسع عشر وذلك في ذروة الاصابات قبل عدة اشهر.واشارت الجامعة التي تعنى بمتابعة تطورات الوباء ان العالم سجل حتى صباح اليوم اكثر من ستة وسبعين مليون اصابة منها مليون وستمئة واثنين وتسعين الف حالة وفاة.هذا وما زالت الولايات المتحدة التي سجلت لحد الان اكثر من ثمانية عشر مليون وستمئة الف اصابة تحتل المركز الاول في الجدول العالمي ، ياتي بعدها كلا من الهند والبرازيل وروسيا ، وفرنسا وتركيا وبريطانيا وكلا من هذه الدول سجلت اكثر من مليوني اصابة.

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