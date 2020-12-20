2020/12/20 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تلاعباً وتزويراً في قوائم توزيع رواتب المتقاعدين في محافظة الأنبار.وقالت الهيئة في بيان، إن “العمل الميدانيّ المؤلف من مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد قيامه بالتدقيق في فرع مصرفٍ حكوميٍّ في الفلوجة، من كشف تلاعبٍ في (55) قائمة راتبٍ”، مُبيّنةً أن “الفريق وجد مُستمسكاتٍ لعدَّة أشخاصٍ تحمل رقم التسلسل نفسه في (33) قائمة خاصَّة بتسليم رواتب (اليدوي) للمتقاعدين للأشهر (أيَّار وحزيران وتموز 2020)”.وأضافت انه “تمَّ تنفيذ عمليَّة مُنفصلة جرى خلالها ضبط (22) قائمة راتبٍ تحتوي على فروقات تمَّ صرفها قبل ورود كتب من هيئة التقاعد الوطنيَّة بصحَّة صدور الهويَّات التقاعديَّـة”.وأكدت انه […]

ظهرت المقالة النزاهة تكشف تلاعب وتزوير برواتب المتقاعدين في مصرف حكومي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف تلاعب وتزوير برواتب المتقاعدين في مصرف حكومي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف تلاعب وتزوير برواتب المتقاعدين في مصرف حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).