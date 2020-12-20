خبير اقتصادي: الدينار فقد 25% من قيمته خلال ساعات بسبب سياسيات الحكومة

2020/12/20 | 12:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، الاحد، ان رفع اسعار الدولار لن يحقق أي اصلاح اقتصادي في السوق العراقية، مبينا ان النتائج ستكون وخيمة سيما مع رفع اسعار الوقود والدولار.وقال قصي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “البرلمان هو من سيوافق او يتخذ القرار النهائي بشان سعر صرف الدولار خلال الايام المقبلة وعلى الحكومة اعادة النظر بالخطط الاقتصادية”.واضاف ان “قيمة الدينار العراقي انخفضت خلال ساعات بنحو 25% من قيمته امام الدولار ما يعني التخضم سيصل الى نفس النسبة او اكثر “.وأوضح قصي، ان “الحديث عن انعاش الزراعة والصناعة غير صحيح سيما مع رفع اسعار الوقود ورفع الدعم عن المنتج المحلي “.انتهى/ 25د

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