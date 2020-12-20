اسعار الذهب في الاسواق المحلية

2020/12/20 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسعار بيع الذهب من السوق الرئيسي ببغداد - شارع النهر اليوم الأحد 1- سعر بيع مثقال 21 كان بـ 420 الف دينار2- سعر شراء مثقال 21 كان بـ 410 الف دينار 3-سجلت اونصة الذهب حالياً سعر 1810$ • الأسعار من غير أجور الصياغة".

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