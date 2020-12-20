نائبة : تطبيق الورقة البيضاء سيدفع الجمهور للعزوف عن الانتخابات

2020/12/20 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..حذرت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي , الاحد , البرلمان من الموافقة والتصويت على ورقة الحكومة البيضاء, مبينة انه في حال تطبيقها سوف يعزف المواطن عن المشاركة في الانتخابات المقبلة .وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تسريب مسودة الموازنة وإعلانها رسميا على لسان وزير المالية قبل إقرارها من قبل البرلمان تجاوز على الدستور ومن حق الجهة التشريعية محاسبة رئيس الحكومة ووزير المالية لارتكابهم هذا الخطا الذي احدث ازمة وارباك للشارع ” .وأضافت ان ” اعلان وزير المالية بتحديد سعر صرف الدولار والتنويه على تخفيض الرواتب وزيادة الضرائب على المواطنين سيخلق حالة من الامتعاض وفقدان ثقة المواطن بالكتل السياسية وبالتالي سينعكس سلبا على الانتخابات المقبلة حيث ان المواطن سوف يعزف بشكل كبير جدا بالمشاركة في الانتخابات المقبلة”.وطالبت الدليمي بضرورة “اتخاذ إجراءات دستورية بحق وزير المالية واحالته للاستجواب”.وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل جابر الفتلاوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان تسريب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي قبل عرض الموازنة على البرلمان مقصود، مؤكدا أن هذا الأمر منظم وتقف خلفه شخصيات.



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