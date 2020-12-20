دعوة نيابية لفرض رقابة على الأسواق تمنع الارتفاع المطرد للأسعار

2020/12/20 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح، عدي شعلان، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، الحكومة العراقية إلى تشكيل لجان مراقبة بشكل سريع، لغرض مراقبة ومتابعة الأسواق العراقية، ومنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال شعلان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك بعض التجار الجشعين، يحاولون استغلال أيّ ظرف اقتصادي أو غيره من أجل التلاعب في أسعار السوق، وخصوصاً سوق المواد الغذائية"، مبيّناً أنّ "قضية رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، سيستغلها الجشعون".

وأوضح، أنّ "الحكومة العراقية والجهات المختصة مطالبة بشكل سريع، بتشكيل لجان مراقبة خاصة لمتابعة أسعار المواد الغذائية، ومنع أي تلاعب كبير في أسعار تلك المواد، ومنع أيّ تجار يحالون استغلال الأزمة المالية".

وأكد النائب، "ضرورة محاسبة مَن يفعل ذلك (الذين يستغلون الأزمة)"، مضيفاً أن "هذه من مهمة الجهات التنفيذية، فعليها التحرك سريعاً لمراقبة السوق، قبل استغلال الوضع المالي في البلاد".

وبقيَ الشارع العراقي متخوفاً من آثار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعد القرار الذي أصدرته وزارة المالية، وبكم ستبيع الأموال للبنك المركزي، ما سيؤدي إلى رفع الأسعار والمواد.

وأمس السبت، ووفقاً لبيان أصدره البنك المركزي، فإن "سعر شراء الدولار من وزارة المالية سيكون 1450 ديناراً لكل دولار، بينما يبيع البنك المركزي إلى المصارف بـ 1460 ديناراً لكل دولار، وللجمهور سيكون بـ 1470 ديناراً لكل دولار.

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