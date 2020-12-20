التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة إيبار اليوم بالليغا

2020/12/20 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني، في الساعة (11) من مساء اليوم،الأحد، نظيره إيبار ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الليجا، واصطحب الفرنسي زين الدين زيدان 22 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار اليوم، فيما يغيب عن المرينجي كلاً من فينيسيوس جونيور وإيدين هازارد وإيسكو.

ونشر موقع "البرنابيو"الإسباني، التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام إيبار والذى جاء كالأتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فيدي فالفيردي

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيمة، ماركو أسينسيو

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري الإسباني، وفى رصيده 26 نقطة متأخراً بـ 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب الـ 29 نقطة، فيما يأتي ريال سوسيداد في الوصافة بفارق الأهداف عن الملكي، فيما يأتي إيبار بالمركز الـ 13 برصيد 15 نقطة.

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