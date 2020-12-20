العشرات من سائقي الشاحنات يغلقون طريق الموصل ـ اربيل

2020/12/20 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اغلق العشرات من سائقي الشاحنات الكبيرة الطريق الرابط بين المو صل و اربيل ، احتجاجا على قرار الحكومة المحلية في نينوى بدخولهم للموصل بتوقيتات محددة تبدأ من الساعة الثامنة مساء الى السادسة صباحا ./ انتهى

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