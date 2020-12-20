منتسبو سجن العمارة المركزي يتظاهرون مطالبين بشمولهم بتخصيص اراض سكنية

2020/12/20 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تظاهر العشرات من منتسبي سجن العمارة المركزي ،اليوم الاحد، امام مديرية بلدية العمارة للمطالبة بشمولهم بتخصيص قطع اراض سكنية اسوة باقرانهم في المحافظات الاخرى.واكد المتظاهرون وجود كتاب صريح بخصوص اجراء التخصيص لهم ،الا ان بلدية العمارة تماطل في ذلك ، حسب قولهم"./انتهى

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