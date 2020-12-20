كتل سياسية تهاجم قرار الحكومة العراقية برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2020/12/20 | 12:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت كتل سياسية قرار الحكومة العراقية، بتغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً، متهمة الحكومة باللجوء إلى “حلول ترقيعية”، لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين دافعت وزارة المالية عن هذا القرار الذي اعتبرته انه يحظى بتأييد القوى … Readmore

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