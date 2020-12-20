وثيقة .. البنك المركزي يحدد الأسعار الجديدة المعتمدة لبيع وشراء الدولار

2020/12/20 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه البنك المركزي المصارف المجازة باعتماد السعر الجديد للعملة الأجنبية اعتبارا من العشرين من الشهر الجاري.

وحدد البنك عبر وثيقة سعر شراء الدولار الأميركي من وزارة المالية بألف وأربع مئة وخمسين دينارا، وسعر بيع الدولار من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية بألف وأربع مئة وستين دينارا، في حين اعتمد البنك سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي بألف وأربع مئة وسبعين دينارا للدولار الواحد، مبينا ان تلك الأسعار ثابتة ونهائية وغير قابلة للتغيير.

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