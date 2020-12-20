2020/12/20 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤول "مفرزة تفخيخ" داعش بقاطع ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤول "مفرزة تفخيخ" داعش بقاطع ديالى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العراقية تطيح بمسؤول "مفرزة تفخيخ" داعش بقاطع ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).