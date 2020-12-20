ائتلاف النصر يرفض خفض الدينار ويدعو للعمل باجراءات حكومة العبادي

2020/12/20 | 13:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رفض ائتلاف النصر، اليوم الأحد، خفض الدينار العراقي مقابل الدولار، فيما دعا للعمل باجراءات حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.وذكر الائتلاف في بيان، أنه “يعلن رفضه لإجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعاً أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة”، محملاً “الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعاشية للمواطنين”.واضاف أن “هذه الإجراءات واستمرار الانفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية […]

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