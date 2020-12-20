2020/12/20 | 13:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "سوني" سحب لعبة "سايبر بانك 2077"، التي تعد واحدة من أكثر ألعاب تقمص الأدوار انتظارا هذا العام، من متجر "بلاي ستيشن"، وعرضت على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بلاي ستيشن" تفاجئ الجميع.. وتسحب لعبتها المنتظرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بلاي ستيشن" تفاجئ الجميع.. وتسحب لعبتها المنتظرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).