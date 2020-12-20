المالية النيابية تطالب باستبعاد اي شخص مشمول بالعفو العام بالتعيين في الدرجات الخاصة

2020/12/20 | 13:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري،الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستبعاد اي شخص مشمول بالعفو العام عن التعيين بالدرجات الخاصة .

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