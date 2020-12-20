2020/12/20 | 13:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، اليوم الأحد، تسليم أطفال ونساء من عوائل تنظيم داعش، إلى حكومات بلادهم في فنلندا وألمانيا.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية في بيانين منفصلين، إن الوفد الألماني وصل إلى مقر الدائرة بمدينة قامشل يوم 18 كانون الأول الجاري، فيما وصل الوفد الفنلندي يوم 16 من الشهر الحالي.

وأضافت الدائرة، أنها ناقشت مع الوفدين الذين التقت بهما بشكل منفصل، العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمنطقة أبرزها "الأزمة" السورية ومشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية واللجنة الدستورية، إضافة إلى الوضع الإنساني بالمخيمات والصحي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت دائرة العلاقات في ختام بيانها إلى تسليم عدد من أطفال ونساء لذوي تنظيم داعش دون ذكر أعدادهم وفق وثيقتين رسميتين للوفدين الألماني والفنلندي.

PUKmedia اعلام الادارة الذاتية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غربي كوردستان يسلم أطفال من عوائل داعش لحكومات بلادهم ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غربي كوردستان يسلم أطفال من عوائل داعش لحكومات بلادهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).