ارتفاع سعر الذهب في اقليم كوردستان

2020/12/20 | 13:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير الرقابة في اسواق اقليم كوردستان، ان سعر الذهب شهد ارتفاعا في اسواق اقليم كوردستان، كما هو الحال بالنسبة للدولار.

وقال مدير الرقابة سوران عبد الغفور لـ PUKmedia اليوم الاحد، ان سعر الذهب ارتفع في اقليم كوردستان، كما هو الحال بالنسبة لسعر الدولار.

واضاف، ان مثقال الذهب عيار 24 يبلغ الان 433 الف دينار وعيار 21 وصل الى 378 الف دينار وعيار 18 بيع اليوم بـ 324 الف دينار.

كما بيعت الليرة الذهبية عيار دبي بـ 575 الف دينار.

PUKmedia خاص

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