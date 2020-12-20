البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة للمصارف بخصوص عمولة سحب الدولار

2020/12/20 | 13:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر البنك المركزي، اليوم الاحد، تعليمات جديدة للمصارف كافة بخصوص عمولة سحب النقدي للدولار، مشيرا الى ان الأليه لاتشمل ايداعات الزبائن بالدولار نقدا.وقال البنك في بيان، ان “عمولة السحب النقدي للدولار الأمريكي والمتأتي من الحوالات الواردة للمصارف الى حساباتنا في البنك الفيدرالي الأمريكي وكذالك الحوالات الواردة للمصارف من مصارف أخرى تكون بنسبة 0.007 سبعة بالألف”.وأضاف انه “يتم صرف مبالغ الحوالات الواردة أعلاه للمصارف بواقع %75 نقدا بالدولار وفق العموله أعلاه و( 25% ) تدفع دينار عراقي وفق سعر الصرف الرسمي (1182 ) دينار للدولار” .واضاف انه “على المصارف ان تقوم بصرف نسبة الـ 25 % أعلاه […]

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