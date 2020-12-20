2020/12/20 | 13:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، كشف حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في قوائم توزيع رواتب المُتقاعدين في فرع أحد المصارف الحكوميَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، 20 كانون الأول/ديسمبر، إن "فريق العمل الميدانيّ المؤلف من مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد قيامه بالتدقيق في فرع مصرفٍ حكوميٍّ في الفلوجة، من كشف تلاعبٍ في (55) قائمة راتبٍ".

وأضاف البيان، أن "الفريق وجد مُستمسكاتٍ لعدَّة أشخاصٍ تحمل رقم التسلسل نفسه في (33) قائمة خاصَّة بتسليم رواتب (اليدوي) للمتقاعدين للأشهر(أيَّار وحزيران وتموز 2020)".

وأوضح البيان، أن "عمليَّةٍ مُنفصلةٍ نفذت جرى خلالها ضبط (22) قائمة راتبٍ تحتوي على فروقاتٍ تمَّ صرفها قبل ورود كتبٍ من هيئة التقاعد الوطنيَّة بصحَّة صدور الهويَّات التقاعديَّة".

وأشار البيان، إلى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين وعرضهما على قضاة محكمة التحقيق المُختصِّين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة الكاظمي..



المالكي يخشى "النيران الأولى" والكرد يتحصنون بـ"النزاهة"

مؤشرات "الوعيد" تتصاعد..



4 خطوات خلال أسبوع ومكافحة الإرهاب في الواجهة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف تلاعب وتزوير في قوائم رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف تلاعب وتزوير في قوائم رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).