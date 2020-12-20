النفط النيابية ترفض بالإجماع ترشيح وليد السامرائي وكيلا لوزارة الكهرباء

2020/12/20 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عادل خميس المحلاوي أن لجنة

النفط والطاقة النيابية قررت بالإجماع

رفض ترشيح المهندس الزراعي وليد خالد

السامرائي لتبوء منصب وكيل وزير

الكهرباء للإنتاج .

وأشار المحلاوي الى أن اللجنة أعربت

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