الانجاز الحكومي وموضوعية التقدير..

2020/12/20 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ولي علي

يقول أمير العدل والانصاف الامام علي

(ع): "من وضع نفسه موضعك..أنصفك" ، وهي

مقولة لو تم مراعاتها في كل شؤون الحياة

لما شاع هذا الظلم والجحود.



يتصور

الكثير من الناس ان لغة الارقام

والاحص

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