2020/12/20 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس

الوزراء لشؤون الانتخابات، الأحد، أن

رسوم تسجيل الأحزاب الجديدة للإنتخابات

المقبلة تذهب إلى هيئة المساءلة

والعدالة فضلاً عن المعاملات الأخرى.

وقال الهنداوي في تصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أين تذهب رسوم تسجيل الأحزاب الجديدة في مفوضية الانتخابات؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أين تذهب رسوم تسجيل الأحزاب الجديدة في مفوضية الانتخابات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).