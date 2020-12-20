القبض على 'مسؤول مفرزة تفخيخ قاطع ديالى' في بغداد

2020/12/20 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، عن القاء القبض على "ارهابي" في بغداد، وهو مسؤول مايسمى "مفرزة تفخيخ قاطع ديالى".

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نميوز نسخة منه، " تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد قادة داعش الارهابي المطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لاتنتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل بمايسمى قاطع ديالى بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ" .

وتابلع، "تم القبض من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات اللواء السادس الفوج الاول ونصب كمين محكم له والقبض عليه جنوب غربي بغداد ، ومن خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بالاشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

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