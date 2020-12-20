زلزال بقوة 4.5 درجة يهز شمال غرب إيران

2020/12/20 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن زلزالاً قوته 4.5 درجة هز شمال غرب البلاد قرب الحدود التركية اليوم الأحد، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع في ناحية قطور بإقليم أذربيجان الغرب على عمق ضحل يبلغ خمسة كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 5.7 درجة قد هز نفس المنطقة الواقعة على الحدود بين إيران وتركيا في فبراير (شباط)، وأودى بحياة تسعة أشخاص في تركيا وأسفر عن إصابة أكثر من 100 في بلدات وقرى في البلدين.

كما تسبب في انهيار مبانٍ في أنحاء جنوب شرق تركيا.

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