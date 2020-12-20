2020/12/20 | 13:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ​منظمة الصحة العالمية​ رصد تفشي السلالة ​الجديدة​ من ​فيروس كورونا​ التي تم اكتشافها في ​بريطانيا​ مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي ​الدنمارك​ و​هولندا​ و​أستراليا​.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لهيئة البث البريطانية "بي بي سي"، إن "تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد اعلن فرض مستوى جديد من القيود مماثل لإجراءات الإغلاق العام في لندن وجنوب شرقي إنجلترا؛ لمواجهة تفشي سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.



كما أكد جونسون، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ للحكومة، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتُشفت في المملكة المتحدة، أسرع انتشارا من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70%؛ لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكا كما أن اللقاحات تظل فعالة.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).