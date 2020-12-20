اتحاد السلة يعلن نتائج الفحوص الطبية للاعبين والاداريين

2020/12/20 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلن الاتحاد العراقي بكرة السلة، عن نتائج الفحوص الطبية التي اجريت للاعبين والاداريين قبيل انطلاق الدوري الممتاز.وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد وتنفيذاً لإجراءات الصحة والسلامة، أجرى الاختبارات لفيروس كورونا في قاعة الشعب للألعاب الرياضية لـ208 اشخاص بين لاعبين وإداريين ومدربين”.واوضح ان “نتائج الفحوص اثبتت اصابة لاعبين فقط، حيث سيخضعون للحجر الصحي ولن يتمكنوا من اللعب مع فرقهم”، مبيناً ان “الاتحاد سيجري فحصاً جديداً بعد مرور ستة ادوار”.وانطلق الدوري السلوي يوم امس بإقامة اربع مباريات على قاعة الشعب في بغداد.



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