عملية عسكرية واسعة: بوصلة

2020/12/20 | 13:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، أحد ألوية حشد العتبات، الأحد، تنفيذ عملية أمنية في عمق الصحراء وصولاً إلى الحدود العراقية - السعودية.

وقالت الفرقة في بيان، 20 كانون الأول/ديسمبر، إنّ قواتها نفذت "بناء على معلومات استخباراتية، عملية استباقية مشتركة في عمق الصحراء وصولاً للحدود العراقية السعودية، وذلك في محور بادية النجف".

وأضاف البيان، أنّ "العملية الاستباقية المشتركة مع قيادة شرطة محافظة النجف والشرطة الاتحادية، جاءت بناءً على معلومات استخباراتية، وشملت تفتيش مساحة تقدر بـ 200 ألف كيلو متر مربع بعمق 170 كيلو مترا في الصحراء".

وأوضح البيان، أنّ "العمليات شملت مناطق الخناك واللصف ومقبرة الأربعية والبريت ومحيط مطار غليصان، فضلاً عن ناحية شبجة وصولاً للحدود العراقية السعودية"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها".

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