القوات الأمنية تؤمن معبراً يساعد بإعادة النازحين في العظيم

2020/12/20 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلن قائد الفرقة المدرَّعة التاسعة اللواء الركن وليد مجيد، اليوم الأحد، تأمين معبر الميتة الرابط بين ناحية العظيم ومنطفة البيشكان لنقل القطعات العسكرية والمواطنين.

وقال مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية أمنية انطلقت من خلال قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات ديالى وبإشراك قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تهدف الى تطهير وادي العظيم".

واوضح، أن "العملية استمرت عدة أيام تم فيها تطهير عدد من المناطق، وتنظيف وادي العظيم وتجريفه، فضلاً عن السيطرة على معبر الميتة وإعادة ترميمه وإنشائه بصورة كاملة لغرض إعادة العوائل النازحة المتواجدة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضاف أن "معبر الميتة جاهز لتنقل القطعات العسكرية والمواطنين بعد السيطرة عليه من قطعات صلاح الدين وديالى".

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