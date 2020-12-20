استطلاع: 60% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

2020/12/20 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع جديد للرأي أجراه المعهد

الفرنسي للرأي العام (IFOP) أن ما يقرب من 60

في المئة من الفرنسيين غير راضين عن

أداء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه عبر

الانترنت، ألف و936 شخ

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