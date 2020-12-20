حاخام إسرائيلي يصلّي في دبي لسلامة العائلة الحاكمة في الإمارات

2020/12/20 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن الحاخام الإسرائيلي الأكبر، يتسحاق

يوسف، أول حضانة لأطفال الجالية

اليهودية في الإمارات، وقاد صلاة

يهودية خاصة من أجل سلامة العائلة

الإماراتية الحاكمة، وفق إعلام عبري.

ونشر حساب “إسرائيل بالعربية”

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