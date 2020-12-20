2020/12/20 | 13:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي: تخفيض قيمة الدينار العراقي حرب على الفقراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 13:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: تخفيض قيمة الدينار العراقي حرب على الفقراء) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: تخفيض قيمة الدينار العراقي حرب على الفقراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).