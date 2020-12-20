الاستخبارات تكشف تفاصيل عمليتين منفصلتين في ديالى والديوانية

2020/12/20 | 13:50 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، القبض على أحد قادة داعش الإرهابي وعمل بما يسمى بمنصب مسؤول "مفرزة التفخيخ"، فيما تم القبض على منفذي جريمة اغتيال عضو لجنة التعويضات في محافظة الديوانية‎ بعملية منفصلة للاستخبارات.

وذكرت الوكالة في بيان، اليوم، 20 كانون الأول 2020، أن " مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على أحد قادة داعش الارهابي المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل بما يسمى قاطع ديالى بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ".

وأضاف البيان انه "تم القبض عليه من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات اللواء السادس الفوج الاول ونصب كمين محكم له جنوب غربي بغداد، ومن خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بالاشتراك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وفي عملية منفصلة اعلنت وكالة الاستخبارات القبض على منفذي جريمة اغتيال عضو لجنة التعويضات في محافظة الديوانية‎، حيث قالت في بيان لها إنه "بعد أن حدثت جريمة اغتيال المجنى عليه نصير كاظم الاوسي عضو لجنة التعويضات لضحايا الإرهاب في محافظة الديوانية، على ‏الفور تم تشكيل فريق مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الديوانية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم ‏القاء القبض على متهمين اثنين منفذي عملية الاغتيال".

وتابع البيان أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بقيامهما بجريمتهما وكان الدافع من ‏وراء ذلك ماديا"، لافتا إلى أنه "تم تدوين اقوالهما واحالتهما للقضاء لينالا جزائهما العادل".

ر.إ

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