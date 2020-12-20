الصحة العالمية تؤكد انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا

2020/12/20 | 13:50 - المصدر: NRT عربية

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فحص عينات لاشخاص مصابين

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، انها رصدت تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن خبيرة أميركية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ماريا فان كيرخوف، قولها اليوم، 20 كانون الأول 2020، إن "تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت في تعليقها على تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، إنها على اتصال وثيق بسلطات هذه الدولة.

وذكرت المنظمة، أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.

وأضافت المنظمة، في تغريدة على تويتر "سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره".

ر.إ

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