2020/12/20 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

نفذ اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عملية استباقية مشتركة في محور بادية النجف وصولا الى الحدود العراقية السعودية.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "انطلقت العملية بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبمشاركة قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف والشرطة الاتحادية للتفتيش في محور بادية النجف وصولا الى الحدود العراقية السعودية".

وأضافت، أنه "شملت العملية تفتيش مساحة تقدر بـ ٢٠٠ الف كم مربع وعمق ١٧٠ كم في الصحراء، وضمت مناطق الخناك واللصف ومقبرة الاربعينية والبريت ومحيط مطار غليصان، فضلا عن ناحية شبجة وصولا للحدود العراقية السعودية ، محققة كافة الاهداف المرجوة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تقود عملية تفتيش في بادية النجف وصولاً إلى حدود السعودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تقود عملية تفتيش في بادية النجف وصولاً إلى حدود السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).