بمشاركة 6000 لاعب ولاعبة.. قوس وسهم العراق يبدأ المنافسة ببطولة كأس العالم اليوم

2020/12/20 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يبدأ منتخب العراق بالقوس والسهم اليوم الاحد (20 كانون الاول 2020)، المشاركة ببطولة العالم للقوس والسهم (أون لاين).

وذكر رئيس اتحاد القوس والسهم سعد المشهداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " العراق سيشارك بـ12 لاعب ولاعبة من بين نحو 6 آلاف مشارك في البطولة في اكبر تجمع لرياضة القوس والسهم"، مبينا ان " الاتحاد الدولي للعبة ومقره في مدينة لوزان السويسرية سيشرف على البطولة في مرحلتها الثانية من خلال تطبيق خاص ارسله لكل لاعب على الموبايل وعند بدء المنافسات يتم تسجيل الرميات وتصديقها من الحكام ومن ثم ارسالها الى لوزان لاعتمادها، وكل لاعب سيرمي 30 سهما في المرحلتين الاولى والثانية ولمسافة 18 متر".

واضاف البيان أن "العراق سيبدأ المنافسات ظهر اليوم الاحد، ومشاركتنا هي الاولى ونأمل الحصول على نتائج جيدة قبل التواجد في المرحلة الثالثة ومن ثم المرحلة النهائية"، مؤكدا ان" واجبنا ان نرفع علم واسم العراق عاليا في المحافل الدولية ونسعى الى تطوير اللعبة من خلال دعم وزارة الشباب والرياضة التي ساندتنا في سبيل اعداد المنتخب لبطولة العالم".

وأشار إلى أن "وزارة الشباب والرياضة وضعت منشآتها تحت تصرف الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم الذي يستعد لرفع علم العراق في بطولة كأس العالم داخل الصالات (اون لاين) ظهر اليوم".

يشار الى ان وزارة الشباب والرياضة كانت قد وضعت احدى القاعات الرياضية المغلقة في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي تحت تصرف الاتحاد واقامة الوحدات التدريبية للمنتخب العراقي للرجال والنساء بهدف الاستعداد بشكل كبير للمشاركة في بطولة العالم للقوس المركب والقوس المحدب.

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