بالصور.. انتشال جثة سائق سقطت مركبته في نهر شمال بابل بسبب الضباب

2020/12/20 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، انتشال جثة سائق، سقطت مركبته في أحد الأنهر بشمال محافظة بابل، بسبب الضباب الكثيف والسرعة العالية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني في محافظه بابل، تمكنت من انتشال جثة سائق عجلة حمل في قضاء المحاويل، بعد سقوطها في نهر بمحاذات الطريق العام شمال محافظة بابل".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني، عملت على إخراج جثة السائق أولاً وتسليمها أصولياً إلى دائرة الطب العدلي، وفق الاجراءات القانونية، ثم تم إخراج العجلة بعدها وتسليمها الى مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية".

وأشار بيان مديرية الدفاع المدني، إلى أن "سبب الحادث، كان نتيجة الضباب الكثيف وقلة الانتباه والسرعة العالية".

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